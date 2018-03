Arrestatie om onthoofde pop moskee Amsterdam

De politie heeft een 35-jarige man opgepakt die wordt verdacht van het achterlaten van een onthoofde pop bij een moskee in Amsterdam in januari. Volgens de politie wordt de verdachte “gedreven door ideologische motieven”. Hij heeft geen verleden als geweldpleger.

De onthoofde pop werd op 18 januari neergelegd bij de Emir Sultan-moskee in Amsterdam-Noord samen met een briefje waarop stond dat de islam “onlosmakelijk verbonden is met brute onthoofdingen”.

Bedreigende sfeer

Onder leiding van het Openbaar Ministerie werd een onderzoek gestart. De verdachte moet nog voorkomen. Volgens een woordvoerder wordt hem waarschijnlijk bedreiging ten laste gelegd. De politie wilde niet zeggen hoe ze de verdachte op het spoor zijn gekomen.

De vondst van de pop leidde tot veel ophef. Een woordvoerder van de politie zei destijds dat het incident uitzonderlijk was. “Op andere plekken in het land zijn wel eens varkenskoppen neergelegd, maar dit hebben we nog nooit gezien.”