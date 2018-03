AFM: fouten bij test kredietwaardigheid mobieltjes

Nederlandse telecomaanbieders hebben vorig jaar fouten gemaakt bij de kredietwaardigheidstoets van klanten die dure telefoons wilden aanschaffen. Bijna alle telecombedrijven maakten op hun websites gebruik van vooraf ingevulde waarden met betrekking tot inkomen en lasten. Daardoor groeide het risico dat klanten te grote leningen afsloten voor de aanschaf van hun mobiel. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag.

De AFM deed de afgelopen tijd onderzoek naar het effect van vooraf ingevulde bedragen op het invulgedrag van hun klanten. Op websites van telecomaanbieders dienden klanten de automatisch ingevulde bedragen bij vragen naar inkomen en vaste lasten zelf aan te passen naar hun individuele situatie. Het maakte de kredietwaardigheidstoets van consumenten minder betrouwbaar, zo bleek. Consumenten geven niet altijd hun daadwerkelijke inkomen en lasten op als er vooraf al een bedrag staat ingevuld.

Veel klanten laten namelijk de vooraf ingevulde waarden onveranderd staan. Daardoor wordt het risico op overkreditering groter. De AFM heeft telecomaanbieders dan ook opdracht gegeven te stoppen met het vooraf invullen van bedragen. Telecomaanbieders hebben daar inmiddels gehoor aan gegeven, meldt de toezichthouder.

Kredietwaarschuwingen

Sinds 1 januari vorig jaar gelden mobiele telefoons op afbetaling als kredieten die vallen onder het toezicht van de AFM. Valt zo’n lening hoger uit dan 250 euro, dan moet die vanaf 1 mei bovendien worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Aanbieders zijn dan verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten.

Voor 2017 werden toestellen op afbetaling meestal aangeboden in combinatie met een abonnement voor een vast bedrag per maand. Sinds begin vorig jaar moeten de leenkosten echter apart worden vermeld. Daarnaast moeten aanbieders kredietwaarschuwingen (‘geld lenen kost geld’) opnemen in reclame-uitingen. De strengere regels moeten voor consumenten beter inzichtelijk maken hoeveel het kost om een mobiele telefoon gespreid te betalen.

De AFM meldt in de toekomst vaker het effect te willen gaan meten van aanpassingen in de keuzeomgeving van financiële producten op websites.