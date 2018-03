IMF pleit voor hardere loonstijging in Nederland

De lonen in Nederland moeten harder omhoog. Dat vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de internationale organisatie moeten de vakbonden ook veel meer inzetten op loonsverhoging.

Onderzoeker Thomas Dorsey van het IMF wees er woensdag tijdens een bezoek aan Nederland op dat de bonden zich nu vooral hard maken voor het regelen van meer vaste banen en betere werkomstandigheden. Het Nederlandse bedrijfsleven doet het goed en de lonen kunnen dus best omhoog, aldus Dorsey. Het IMF hamert er al langer op dat werknemers best wat meer mogen profiteren van het aantrekken van de economie. Dat kan de economische groei immers ook weer verder vooruit helpen. Daarnaast vindt het IMF het wenselijk als zelfstandigen wat meer basale sociale verzekeringen zouden krijgen.

Over de plannen van het nieuwe kabinet is Dorsey erg te spreken. Wel ziet het IMF nog iets meer ruimte op de begroting voor maatregelen om de economie meer aan te jagen. Dat kan door meer geld te steken in bijvoorbeeld onderwijs. Ook zou de belasting op arbeid verder omlaag mogen.

Het IMF waarschuwt verder voor de „structurele zwakte” van de Nederlandse huizenmarkt. Die loopt vast door een gebrek aan betaalbare huurwoningen. (ANP)