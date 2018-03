Puigdemont trekt zich terug als presidentskandidaat

De eind oktober 2017 afgezette president Carles Puigdemont trekt zich terug als kandidaat voor het presidentschap van Catalonië. Dat maakte hij donderdagavond bekend in een videoboodschap.

Puigdemont kon in de praktijk al geen regiopresident worden omdat hij sinds het onrechtmatig uitroepen van de republiek Catalonië op de vlucht is voor de Spaanse justitie. Toch hield hij tot dusver nog altijd vol kanshebber te zijn. Donderdagavond stuurde hij om 19.30 uur via verschillende sociale media een boodschap de wereld in.

Zelfgekozen ballingschap

Daarin zei hij zich voorlopig terug te trekken, waarschijnlijk omdat hij weet dat hij de functie in de praktijk niet kan uitvoeren vanwege zijn zelfgekozen ballingschap. “Dit is onder de huidige omstandigheden de enige manier om een nieuwe regering in het zadel te krijgen”, aldus Puigdemont.

De regiopresident wordt gekozen door het parlement en staat aan het hoofd van een nog te vormen regioregering. De regioverkiezingen werden in december vorig jaar gehouden en de Catalaanse separatisten, die de onafhankelijkheid van de regio nastreven, behaalden daarbij een krappe meerderheid qua zetels. De verkiezingen waren een flinke tegenslag voor de Spaanse premier Mariano Rajoy, die hoopte dat de Spaansgezinde partijen als duidelijke winnaars naar voren zouden komen. De regio is erg verdeeld en de vorming van een regering verloopt moeizaam.

Puigdemont wil plaatsmaken voor Jordi Sànchez, die sinds oktober vorig jaar vastzit voor opruiing. Daardoor wordt het ook voor Sànchez in de praktijk zeer lastig om regiopresident te worden.

Op 26 oktober stemde een meerderheid van het Catalaanse parlement voor onafhankelijkheid. Volgens het Spaanse hooggerechtshof was dit echter onrechtmatig. Premier Rajoy ontbond het Catalaanse parlement en de centrale regering in Madrid nam het gezag in de regio over. De Spaanse rechter van het hooggerechtshof besloot Puigdemont te vervolgen wegens rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld.

Puigdemont was al eerder gevlucht naar Brussel, waar hij nog altijd verblijft. Een eventuele terugkeer naar Spanje betekent zeer waarschijnlijk dat hij gearresteerd wordt. Volgens separatisten had Puigdemont de regio vanuit Brussel kunnen aansturen maar het Catalaanse parlement en de Spaanse regering zeiden dit niet te zullen accepteren,.