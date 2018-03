389 kilo cocaïne in zestien kleurige koffers en een Russisch regeringstoestel

Zestien kleurige koffers, 389 kilo cocaïne, en een Russisch regeringsvliegtuig. Dat zijn de ingrediënten van „een van de meest complexe en extravagante drugshandel-operaties die Argentinië ooit heeft gezien”, aldus de Argentijnse minister van Veiligheid. De zaak kwam eind 2016 aan het rollen, toen de Russische ambassadeur in Argentinië melding maakte van verdachte diplomatieke bagage, aangetroffen op de Russische ambassade in Buenos Aires. Toen bleek dat de koffers cocaïne bevatten ter waarde van 60 miljoen dollar, bedachten de Argentijnse autoriteiten een plan: ze vervingen de coke voor meel en stopten er een gps-tracker bij. De reiskoffers vertrokken vervolgens volgens plan naar Rusland, waar criminelen de ‘drugs’ stonden op te wachten. Daarna volgden zes arrestaties, waaronder die van de ex-boekhouder van de ambassade. Terwijl de Russische regering gewag maakte van het oprollen van een drugsnetwerk, vroegen journalisten zich af hoe de drugs op de ambassade terecht hadden kunnen komen. De Russische zakelijke krant RBK bestudeerde foto's, rondgetwitterd door de Argentijnse politie, van het toestel waarmee de drugs waren vervoerd. Wat bleek? Het ging om een toestel van de Rossiya-regeringsvloot, waarmee de hoogste Russische officials de wereld over vliegen. Een Russische woordvoerder wees de suggestie dat Russische overheidsvliegtuigen worden ingezet bij drugssmokkel, echter resoluut van de hand. „Journalisten trekken conclusies op basis van inaccurate informatie en foto’s die met moderne technologie makkelijk kunnen worden vervalst”.