Doorkijkmode en gewone mannen, dit zijn de voorjaarstrends van 2018

1. Instapmode voor millennials

Modehuizen proberen zichzelf aantrekkelijk te maken voor millennials, die opgegroeid zijn met goedkope mode. De voorjaarscollecties van Chloé en Givenchy – bij allebei debuteerde een nieuwe ontwerper (Natacha Ramsay-Levi en Clare Waight Keller) – lieten duidelijk zien dat ze zich richten op een jong publiek dat niet per se openstaat voor radicale ontwerpen: korte jurken, gedragen met blote benen met laarzen in westernsfeer, voor mannen (bij Givenchy) leren jacks en colbertjes op smalle broeken, ook weer met laarzen.

Van links naar rechts: Chloé, Givenchy en Givenchy.

Foto’s Givenchy en team Peter Stigter

2. Bruin & pastel

Een van de interessantste aspecten van de voorjaarsmode (m/v) zijn de kleuren: niet-zoete pastels, bruintinten en paars. Bij Hermès was het bruinrood smaakvol, Dries Van Noten koos voor kleuren die op het randje zitten en daardoor spannend zijn. Let ook op de katoenen gymschoenen, die met hoge sok gedragen mogen worden. Na jaren van blote enkels is de sok dit voorjaar een belangrijk mode-item.

Links: Dries Van Noten, rechts: Hermès.

Foto’s Dries van Noten, Team Peter Stigter

3. Fashion with a view

Transparant. Doorkijkmode lijkt, voor vrouwen, een van de grootste zomertrends te worden. Tops, rokken en broeken: wie wil kan van top tot een teen bekeken worden en toch aangekleed zijn. Praktische zijweg: de ‘regen-accessoires’ van doorzichtig plastic van Chanel.

Links: Y/Project. Rechts: Chanel.

Foto’s Chanel en Team Peter Stigter

4. Logomania

Op de catwalk nog relatief bescheiden aanwezig, maar in de winkels is het luid en duidelijk: designerkleding en -accessoires met groot de merknaam erop. Vaak slim gedaan, want ogenschijnlijk ironisch. Maar ondertussen.

Van links naar rechts: Gucci, Christian Dior en Balenciaga.

Foto’s Team Peter Stigter

5. De gewone man

De modewereld, vooral de mannenmodewereld, is in de ban van ‘gewoon’. Dat wil zeggen: het soort kleren dat je vader bij wijze van spreken droeg of draagt: windjacks, afritsbroeken, fletse polo’s, te witte sneakers, net te slobberige colbertjes. Met net andere proporties helemaal van nu.

Links: Balenciaga. Rechts: Lanvin

Foto’s Team Peter Stigter

6. Shawls, niet om de hals



Herontdekking van een klassiek accessoire; de shawl niet om de hals, maar als basis voor jurken en tops (bij Dries Van Noten en Christian Wijnants) of vastgemaakt aan jurken, broeken, colberts, een enkele keer zo dat het lijkt alsof een langswaaiend exemplaar toevallig is blijven plakken (Dries Van Noten). Vrolijke, zwierige mode.

Links: Dries Van Noten. Rechts: Christian Wijnants.

Foto’s Dries Van Noten, Team Peter Stigter

7. Het damespak

In de mannenmode is het pak momenteel niet erg in trek, maar voor vrouwen lijkt het pak bezig aan een voorzichtige comeback. Dat is te begrijpen. Een mannnenpak associeer je met representativiteit en zakelijkheid. Een vrouwenpak is niet alleen netjes, maar ook stoer. Mits er een broek bij zit.