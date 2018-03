Zeker dertien doden in Nigeria bij religieuze rellen

Bij gevechten tussen jonge christenen en moslims zijn in de Nigeriaanse deelstaat Kaduna deze week zeker dertien mensen omgekomen. Dat meldt de Nigeriaanse politie volgens persbureau AFP.

Op maandag brak geweld uit in de regio in het midden van het land. De jongeren troffen elkaar bij de plaats Kasuwan Magani. Politiechef van Kaduna Austin Iwar zegt in een verklaring dat er wel een vermoeden is naar de aanleiding voor de confrontaties: “Naar verluidt zijn de christelijke jongeren er niet blij mee dat de jonge vrouwen uit hun groep omgaan met jongens uit de moslimgemeenschap.”

Lokale media melden dat twintig mensen zijn opgepakt tijdens de confrontaties. Ook zou het dodental hoger liggen dan de dertien die de politie nu bekendmaakt.

In de afgelopen maanden zijn de spanningen tussen christenen, die voornamelijk in het zuiden wonen, en moslims, in de noordelijke provincies, opgelopen. De bevolkingsgroepen ‘treffen’ elkaar in de deelstaat Kaduna. In het gebied wordt de spanning verder vergroot door aanhoudende droogte. De christelijke boeren concurreren met moslims, die meestal nomadische herders zijn, over het gebruik van (landbouw)grond.