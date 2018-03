Onrust over komst omstreden spreker

De Vrije Universiteit in Amsterdam eist opheldering over een geheime bijeenkomst op de campus met een omstreden Palestijnse spreekster. De universiteit zegt „geschokt” te zijn, heeft de politie op de hoogte gesteld en „neemt nadrukkelijk afstand” van de bijeenkomst. De beheerders van het zaaltje De Verrekijker, een gekraakte vrijplaats die wordt gedoogd, hebben iets uit te leggen, zegt een woordvoerder van de VU. De spreekster is Rasmea Odeh, die in 1969 in Israël tot levenslang werd veroordeeld voor een bomaanslag waarbij twee doden vielen. Ze kwam vrij door een gevangenenruil. Volgens de gastheren heeft ze het geweld ontkend. (ANP)