Afghaanse president wil met Talibaan praten

President Ashraf Ghani van Afghanistan wil de Talibaan erkennen als een wettige politieke beweging die kan deelnemen aan mogelijke vredesbesprekingen. Dat heeft hij woensdag gezegd op een internationale bijeenkomst in Kabul.

Ghani stelt een wapenstilstand voor en de vrijlating van gevangenen. De Afghaanse president zegt bereid te zijn om de grondwet te laten aanpassen zodat de Talibaan onderdeel kunnen worden van het politieke systeem in Afghanistan. „De overheid wil vredesbesprekingen beginnen met de Talibaan zonder enige voorwaarden”, zei Ghani in zijn openingstoespraak.

President Ghani is al langer voorstander van vredesbesprekingen met de Talibaan. Kort na zijn aantreden in 2014 liet hij weten dat Afghanen „moe zijn van oorlog”. Maar met extremistische groepen binnen de Talibaan, die het geweld niet afzweren, wil Ghani niet praten, zei hij eerder. Dat zijn volgens hem „terroristen”.

In de afgelopen maanden is het geweld in Afghanistan verhevigd. Vorige maand vielen bij vier aanslagen zeker 150 doden. Zowel radicale elementen binnen de Talibaan als diverse aan IS gelieerde groepen zijn daarvoor verantwoordelijk.

Dinsdag lieten politieke vertegenwoordigers van de Talibaan vanuit Qatar weten bereid te zijn tot vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. Die zouden moeten plaatsvinden in Qatar. Volgens de Talibaan zijn de VS door hun militaire aanwezigheid in Afghanistan sinds eind 2001 – na de aanslagen van 11 september – de feitelijke machthebbers in het land.