Krijgt Holleeder een eerlijk proces met zoveel publiciteit? Wordt de rechter door alle media-aandacht beïnvloed? En hoe bespelen advocaten de pers? Misdaadverslaggever Peter R. De Vries presenteert vanaf vanavond het nieuwe praatprogramma Peter R. de Vries: De Raadkamer (SBS6), waarin experts over de achtergronden bij het misdaadnieuws discussiëren.

Is het programma een soort Voetbal Inside maar dan over misdaad? „Ja, dat is op zich de kern”, zegt De Vries. „Het is een livetalkshow waarin ik met de ‘zware jongens’ uit het misdaadnieuws verdieping geef aan de actualiteit.” De Vries krijgt bezoek van advocaten, rechters, misdaadjournalisten, politiemensen, officieren van justitie en slachtoffers.

Nee, ze zullen het niet alleen over Holleeder hebben. Zo wil De vries naar aanleiding van de zaak-Nicky Verstappen praten over de vraag of DNA-afname in verwantheidsonderzoeken vrijwillig of verplicht moet. Een ander mogelijk onderwerp is het plan van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) om verdachten te verplichten aanwezig te zijn als slachtoffers spreken in de rechtbank. „Is dat een goed idee? Daar wil ik over discussiëren.”

Niet uit op onthullingen

De Vries werd Nederlands beroemdste misdaadjournalist met SBS6-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, dat in 2012 na zeventien jaar stopte. Hierin onthulde hij onder andere de relatie van prinses Mabel met crimineel Klaas Bruinsma en bracht hij opnames naar buiten waarin Joran van der Sloot uitspraken deed over de verdwijning van Natalee Holloway. Daarna maakte de verslaggever de NPO-serie Peter R. over de grens, over schendingen van kinderrechten, en het RTL4-programma Internetpesters Aangepakt.

In tegenstelling tot Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, zal De Raadkamer niet uit zijn op onthullingen. De Vries zegt vooral de vooroordelen van kijkers aan de kaak te willen stellen. „Mensen hebben bijvoorbeeld vaak een resolute mening over het gevangeniswezen en de hoogte van straffen. Men denkt dat we in Nederland licht straffen, maar die mening is niet altijd op feiten gebaseerd.”

Raakt De Vries nooit uitgekeken op misdaad? „Nou ja, je kunt je ook afvragen: raak je niet uitgekeken op politiek, voetbal of muziek?” zegt hij. „Toch maken mensen er hun werk van. Uit ervaring weet ik: hoe meer je over iets leert, hoe interessanter het wordt. Je begint dan verschillen en patronen te zien.”

Peter R. de Vries: De Raadkamer is vanaf deze donderdag wekelijks te zien op SBS6 om 21.30 uur.

Correctie (28 februari 2018): De naam van Nicky Verstappen werd in een eerdere versie van dit stuk verkeerd geschreven als Nikki Verstappen. Dit is hierboven aangepsat.