Trump kiest campagneleider voor herverkiezing

President Donald Trump heeft Brad Parscale aangewezen als campagneleider voor de presidentsverkiezingen in 2020.Parscale ging in aanloop naar de verkiezingen in 2016 over alle digitale media-uitingen van Trumps campagneteam. Het is ongebruikelijk dat een zittende president drie jaar voor de herverkiezing al een nieuwe campagneleider aanwijst, aldus CNN. Eric Trump, Donald Trumps tweede zoon en uitvoerend directeur van het zakenimperium van de president, omschreef Parscale als een „groot talent”. Parscale zal ook aan de slag gaan bij de tussentijdse verkiezingen in november, die bijzonder spannend beloven te worden. (AP)