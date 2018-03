‘Poepbacterie aangetroffen’

Bungalows in Nederlandse vakantieparken worden vaak niet goed schoongemaakt, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond onderzocht op dertig vakantieparken in Nederland een huisje, veertien huisjes bleken niet schoon genoeg. In bijna de helft van de huisjes werd de e. coli-bacterie (ook wel de poepbacterie genoemd) aangetroffen. Als je veel van die bacterie binnenkrijgt, kun je misselijk worden of diarree krijgen. De onderzoekers troffen verder op muren en matrassen stof, haren, schimmels, beestjes en vlekken aan. Ook werden in sommige vakantiehuisjes spinnen, kevers en pissebedden aangetroffen. (NRC)