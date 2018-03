Twan Huys volgt Humberto Tan op bij RTL Late Night

Humberto Tan moet van de leiding van RTL4 aan het eind van dit tv-seizoen stoppen als presentator van RTL Late Night. Nieuwsuur-anchor Twan Huys volgt hem na de zomer op.

Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard van RTL laat in een persbericht duidelijk doorschemeren dat die beslissing is genomen vanwege de tegenvallende kijkcijfers:

“Om tot nieuw succes te komen, moeten we onze late avond opnieuw uitvinden [...] Met alle veranderingen in medialand, waar veel in dezelfde vijver wordt gevist, is een nieuwe aanpak noodzakelijk.”

Tan kondigde zijn vertrek zichtbaar emotioneel aan tijdens de uitzending van RTL Late Night op woensdagavond, waar hij sinds het begin van het programma in 2013 de presentator van is.

Hoewel het niet de eigen beslissing van Tan was en hij het er niet mee eens is, zei hij in de uitzending en in het persbericht van RTL de beslissing van de directie wel te respecteren:

“Het grote aantal trouwe kijkers in de eerste jaren en de verschillende televisieprijzen waren voor mij en mijn team een sterke bevestiging dat we met RTL Late Night een goed format hebben ontwikkeld. We zijn er in het laatste jaar helaas niet in geslaagd om deze aantallen vast te houden. Daarom begrijp ik goed dat RTL kiest voor een andere weg.”

Tv-recensent Arjen Fortuin van NRC voelde de bui in januari al hangen. Hij schreef toen dat het zonde zou zijn als Tan zou verdwijnen op de late avond, omdat hij als een van de weinige anchors de indruk wekt zijn gasten belangrijker te vinden dan zijn baan

Lees het hele stuk van Arjen Fortuin van 18 januari hier: Jammer dat het warme bad van Humberto Tan leegloopt

Humberto Tan werd in 2014 en 2016 uitgeroepen tot beste presentator van Nederland met een zilveren Televizierster en werd in 2016 ook Omroepman van het jaar en ontving toen de Sonja Barend Award.

Publieke omroep-man Huys

Twan Huys heeft zijn hele tv-carrière voor de publieke omroep gewerkt. Eerst als correspondent in de VS en later als presentator en verslaggever bij NOVA, de voorloper van Nieuwsuur. Samen met Mariëlle Tweebeeke was hij sinds de start van Nieuwsuur het vaste gezicht. Ook presenteert hij College Tour voor de NTR.

Huys neemt zijn vaste eindredacteur Marij Janssens mee naar RTL tot vreugde van programmadirecteur Galjaard:

“We halen met hen journalisten van formaat in huis, programmamakers vooral, die met hun brede kennis en gevarieerde achtergrond de aangewezen personen zijn om ‘RTL Late Night’ naar de volgende fase te brengen.”

Hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur betreurt het vertrek van Huys, maar laat op nos.nl weten zijn keuze wel te snappen:

“De NTR verliest een gedreven presentator en journalist in hart en nieren. Maar dat hij na zo’n lange periode een nieuwe stap wil maken, begrijp ik ook. We zullen hem missen, en wensen hem uiteraard alle voorspoed.”

Twan Huys blijft Nieuwsuur nog tot 1 mei presenteren, Humberto Tan blijft tot 1 juli het gezicht van RTL Late Night. Tan zegt met de directie van RTL in gesprek te zijn over het maken van andere programma’s voor de zender.

Wie Huys bij Nieuwsuur gaat vervangen en of College Tour met een andere presentator verder gaat is nog niet bekend.