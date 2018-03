Talpa lanceert omstreden quiz-app

Tv-maker Talpa lanceert een eigen kansspel. Het bedrijf komt deze zomer met quiz-app Lucky13, waarop gebruikers dagelijks geldprijzen kunnen winnen. Spelers loggen op een vaste tijd in en beantwoorden dertien quizvragen. Wie alles goed heeft, wint. Wat het prijzengeld gaat worden is nog niet bekend. In de VS heeft de vergelijkbare quiz-app HQ Trivia 1,6 miljoen gebruikers. De app is omstreden: lang bleef onduidelijk waar het prijzengeld van de gratis app precies vandaan kwam.