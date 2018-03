Koerdische leider Saleh Muslim vrijgelaten in Praag

Saleh Muslim, een voormalig leider van de belangrijkste politieke beweging van de Syrische Koerden (PYD), is dinsdag op last van een Tsjechische rechter vrijgelaten. Hij moet wel op Europees grondgebied blijven voor rechtszaken die Turkije tegen hem wil voeren. De 67-jarige Muslim was zondag in Praag vastgezet op verzoek van Turkije. Hij wordt door Turkse autoriteiten beschuldigd van opruiing en betrokkenheid bij een aanslag. Muslim was in de Tsjechische hoofdstad voor een congres en werd daar in een hotel herkend. Turkije, dat hem twee weken eerder op een opsporingslijst plaatste, vroeg om vastzetting en uitlevering. De Turkse regeringswoordvoerder Bekir Bozdag zei dat het besluit om Muslim vrij te laten de verstandhouding tussen Tsjechië en Turkije „zeker niet ten goede komt”. (Reuters)