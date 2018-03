‘Prijsverschil huismerk en A-merk loopt op’

Het prijsverschil tussen huismerken en A-merken in de supermarkt loopt op. Volgens een peiling door de Consumentenbond zijn koopjesjagers met huismerken nu gemiddeld 36 procent voordeliger uit. Drie jaar geleden was dit nog 31 procent. Vooral bij supermarktketen Dirk van den Broek zijn de prijsverschillen groot. Daar ging het gemiddeld om 40 procent. De supermarktketens Aldi en Lidl zijn nog steeds het goedkoopst wat betreft huismerken, maar het verschil met de andere supermarkten is wel kleiner geworden: in 2015 waren zij nog zo’n 20 tot 22 procent voordeliger, nu 15 procent. (ANP)