Stegeman wordt trainer bij Go Ahead Eagles

John Stegeman, nu nog de hoofdtrainer van Heracles Almelo, is vanaf volgend seizoen hoofdcoach van Go Ahead Eagles.

Eerder deze maand werd bekend dat dit Stegemans laatste seizoen bij Heracles is. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer (2014-2015) wist hij die club te behoeden voor degradatie. Een jaar later haalde Heracles voor het eerst in de geschiedenis van de club Europees voetbal.

In totaal was Stegeman vier seizoenen lang hoofdtrainer van Almelo. Hij begon daar tien jaar geleden als assistent. Als speler was hij bij zowel Heracles als Go Ahead actief. Hij gaat voor twee seizoenen aan de slag bij de club uit Deventer, die momenteel op de zeventiende plek staat in de Jupiler League. Marco Heering tekent voor twee seizoenen als zijn assistent.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe coach wordt bij Heracles. Volgens De Telegraaf is voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer de belangrijkste kandidaat. Hij zou deze week nog op gesprek gaan bij de club.