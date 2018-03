Schoonzoon Trump krijgt minder toegang tot geheime informatie

De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, krijgt minder toegang tot geheime documenten. Kushner, behalve schoonzoon ook een van de belangrijkste adviseurs van de president, had al een jaar slechts een tijdelijke ‘security clearance’. Met die tijdelijke goedkeuring heeft hij nu minder toegang. Kushner is niet de enige wiens toegang tot geheime documenten wordt beperkt. Alle medewerkers in het Witte Huis die een tijdelijke vergunning hebben, mogen daar nu minder mee. Als het antecedentenonderzoek van een medewerker van de president nog niet is voltooid, dan krijgt hij slechts een tijdelijke vergunning om geheimen in te zien. Vroeger kwam dit sporadisch voor, maar in het Witte Huis van Trump lopen 130 mensen rond wier screening nog niet is voltooid. (Reuters)