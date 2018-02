‘Russische hackers stalen informatie Duitse regering’

Hackers hebben informatie gestolen uit het beveiligde computernetwerk van de Duitse regering. Bronnen bij de veiligheidsdiensten hebben aan persbureau dpa laten weten dat de Russische groep APT28, beter bekend als Fancy Bear, is binnengedrongen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie, melden onder meer de Frankfurter Allgemeine en Die Zeit.

Het lek werd in december ontdekt, aldus dpa. Op dat moment hebben de hackers mogelijk een jaar lang toegang gehad tot de systemen, schatten bronnen. Tot welke informatie zij zich toegang verschaft hebben, wordt nog onderzocht door een gespecialiseerde eenheid van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV. Op dit moment zou nog niet uitgesloten kunnen worden dat het hele federale overheidsnetwerk getroffen is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het gat inmiddels gedicht.

Fancy Bear

De hackersgroep die achter de kraak zou zitten wist in 2015 ook al door te dringen tot de systemen van het Duitse landsbestuur. Toen werd het intranet van het parlement geïnfiltreerd. ATP28 zou banden hebben met de Russische militaire inlichtingendienst.

APT28 wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal hacks. Naast de kraak bij de Bondsdag zou de groep ook achter de omvangrijke hack zitten die de Franse president Macron trof, vlak voor de verkiezingen. De groep werkte ook samen met APT29, of Cosy Bear, aan de inbraak bij de Amerikaanse Democratische partij. Nieuwsuur en de Volkskrant onthulden vorige maand dat de AIVD maandenlang toegang had tot de systemen van Cosy Bear en van hun bevindingen de FBI op de hoogte had gebracht. Die informatie is nu een belangrijk onderdeel van het onderzoek van Robert Mueller naar onder meer Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.