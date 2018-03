Politici van Turkse komaf overspoeld met haat

Hij werd er zelf door een twitteraar op gewezen. Hé, landverrader, twitterde iemand GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil in het Turks toe, met een link naar een filmpje van de Turkse zender Ahaber. De video was een interview met Denk-leider Tunahan Kuzu, donderdagavond in de hal van de Tweede Kamer, nadat het parlement de moord op Armeniërs in 1915 had erkend als genocide.

Denk stemde als enige partij tegen. Van het debat had Kuzu live verslag gedaan vanaf Facebook, een samenvatting ervan verscheen diezelfde avond nog met Turkse ondertiteling op zijn profiel. Kuzu vervolgde het interview op de Turkse tv met een oproep aan „in Nederland woonachtige landgenoten”. Turks-Nederlandse politici, in het bijzonder van VVD en D66, zouden volgens hem bevraagd moeten worden over hun positie inzake de Armeense genocide. „Ze moeten nu kleur bekennen en laten zien aan wiens kant ze staan.”

Hij is wat betreft trollen wel wat gewend, vertelt Özdil. „Maar wat er afgelopen week gebeurde, heb ik nog nooit meegemaakt.” Honderden haatberichten ontving hij via Twitter, Facebook en e-mail. „Heel intimiderend”, zegt Özdil.

Scheldpartijen

Zaterdag verscheen een groot artikel in Sabah, de grootste regeringsgezinde krant van Turkije, waarin vijf Turks-Nederlandse Kamerleden als landverraders werden betiteld. Pas toen ging het echt los, vertelt SP-Kamerlid Cem Lacin. Vanaf zaterdag werden zijn sociale media erdoor overspoeld. „Ze zoeken ook oudere berichten op. Zo stonden er onder mijn berichten over vliegveld Lelystad opeens ook allemaal scheldpartijen.”

Naast Özdil en Lacin werden ook Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD), Nevin Özütok en Sadet Karabulut (SP) door de Turkse media aangevallen. Ook Karabulut zegt dat de haatberichten sinds zaterdag in intensiteit en omvang „absoluut meer zijn dan gebruikelijk”.

Kamervoorzitter Khadija Arib noemde de intimidatie van de Kamerleden dit weekend onacceptabel. In een verklaring deden de partijleiders van GroenLinks, SP en de VVD maandag hetzelfde.

Dat de Turkse regering en media fel zouden reageren, was te verwachten. Maar zowel Özdil als Lacin is ervan overtuigd dat de haatberichten niet zo venijnig en persoonlijk zouden zijn geweest zonder Kuzu’s oproep. „Hij richtte de pijlen echt duidelijk op ons”, zegt Özdil. „Dit lijkt op een een-tweetje met pro-Erdogan-media.”

Karabulut wil zo ver niet gaan. Wel neemt ze het de Denk-leider kwalijk dat hij zijn „achterban aanspreekt langs etnische lijnen, terwijl hij tegelijk huilt over polarisatie. Daarmee zet je je geloofwaardigheid bij het vuil.”

Denk zelf noemde maandag in een verklaring „alle vormen van bedreiging en intimidatie richting Kamerleden onacceptabel”.