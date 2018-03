Verenigde Democraten winnen op Sint-Maarten

De Verenigde Democraten hebben de parlementsverkiezingen van maandag op Sint-Maarten gewonnen. Volgens de voorlopige uitslag heeft de partij zeven van de vijftien zetels. De opkomst bij de verkiezingen was 62 procent, minder laag dan gevreesd.

De uitslag lijkt relatief gunstig voor de afspraken over de wederopbouw met Nederland. De Verenigde Democraten is de nieuwe partij van oud-premier Sarah Wescot-Williams en de controversiële politicus Theo Heyliger. Hoewel Heyliger een moeizame geschiedenis met Nederland heeft, vanwege beschuldigingen van corruptie, hebben de Verenigde Democraten gezegd de afspraken met Den Haag over de wederopbouw na orkaan Irma te respecteren. Omdat de partij geen meerderheid heeft, zullen ze een coalitie moeten vormen.

De Nationale Alliantie, de partij van oud-premier William Marlin, behoudt zijn vijf zetels. Een nieuwe meerderheid in het parlement dwong Marlin vorig jaar tot aftreden omdat hij de voorwaarden voor de Nederlandse wederopbouwgelden (550 miljoen euro) weigerde: een integriteitskamer tegen corruptie en grensbewaking.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) zegt in een reactie dat de uitslag „perspectief biedt voor samenwerking”.