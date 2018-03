Regisseur van Bond-klassiekers als ‘You Only Live Twice’ was een echte gentleman

Voormalig Bond-regisseur Lewis Gilbert is op 97-jarige leeftijd overleden. Dat hebben twee producenten van de filmreeks dinsdag bekendgemaakt op de officiële James Bond-website. Gilbert regisseerde de drie Bond-films You Only Live Twice (1967), The Spy Who Loved Me (1977) en Moonraker (1979). „Lewis was een echte gentleman”, schrijven producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson. „Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan zowel de Britse filmindustrie als de Bond-films. Wij houden van zijn films, die bovendien worden gezien als klassiekers in de serie.”

De in Londen geboren Gilbert begon zijn loopbaan in het theater, waar hij als kind optrad in de rondreizende show van zijn ouders. In de Tweede Wereldoorlog maakte hij documentaires voor de Amerikaanse luchtmacht. Na de oorlog regisseerde Gilbert tal van speelfilms, waaronder Alfie (1966). Die film over een jonge vrouwenverslinder (Michael Caine) werd genomineerd voor vijf Oscars.

Een jaar later maakte Gilbert zijn eerste Bond-film, met Sean Connery in de hoofdrol. Pas tien jaar later keerde hij terug als regisseur voor nog twee Bond-films, nu met Roger Moore in de hoofdrol.

Na zijn Bond-carrière maakte Gilbert nog een aantal films, voor hij het in 2002 definitief voor gezien hield als regisseur. „Als ik nu over de wereld reis zijn mensen niet in mijn films geïnteresseerd”, zei Gilbert in 2010 tegen de BBC. „Totdat ik ‘James Bond’ zeg. Als ik zijn naam noem, gaan ze direct op hun knieën.”