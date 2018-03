Ex-coureur Doornbos moet bijna 11 miljoen terugbetalen

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos moet bijna 11 miljoen euro terugbetalen aan zijn voormalige geldschieter Harry Muermans. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald. Het is de laatste stap in een conflict tussen de in Monaco gevestigde racer en de Limburgse vastgoedondernemer. Volgens Doornbos was het bedrag, dat hij tussen 2005 en 2007 uitbetaald kreeg, bedoeld als sponsorgeld. Muermans houdt vol dat het ging om een lening. In 2014 pakte het oordeel van de rechtbank in Roermond nog uit in het voordeel van Doornbos. Het hof kwam dinsdag tot de conclusie dat Doornbos het geld wél heeft geleend. Hij moet bij elkaar 10,6 miljoen euro terugbetalen en de proceskosten. De advocaat van Doornbos zei tegen RTL Nieuws dat hij en zijn cliënt overwegen in cassatie te gaan. (NRC)