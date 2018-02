Ontslag Slowaakse minister van Cultuur na moord journalist

De Slowaakse minister van Cultuur, Marek Madaric, heeft woensdag zijn ontslag ingediend als reactie op de moord van de onderzoeksjournalist Jan Kuciak (27), afgelopen weekend. “Ik kan er niet mee leven dat tijdens mijn ambtstermijn een journalist is vermoord”, zei hij tegen persbureau Reuters.

Madaric blijft lid van de sociaaldemocratische Smer-partij van premier Robert Fico, die dinsdag een beloning van een miljoen euro uitloofde voor de gouden tip rondom de moord op Kuciak.

Moord op Kuciak en vriendin

Kuciak onderzocht voor de nieuwssite Aktuality.sk meerdere gevallen van belastingontduiking. De lichamen van hem en zijn vriendin werden afgelopen zondag gevonden in hun huis in Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het tweetal was doodgeschoten.

In een van Kuciaks laatste publicaties werd Maria Troskova, een van de adviseurs van premier Fico, genoemd. Zij zou banden hebben met de Italiaanse maffia. Eerder sloot de Slowaakse politie niet uit dat Kuciak is vermoord vanwege zijn journalistieke werk.