Onenigheid over bijvoederen dieren in Oostvaardersplassen

Actievoerders willen dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen in Flevoland worden bijgevoederd. De heckrunderen, konikpaarden en edelherten zouden anders omkomen van de honger. Staatsbosbeheer is met klem tegen bijvoeren en deelt boetes uit aan mensen die dit wel doen.

De afgelopen dagen kwamen mensen naar de Oostvaardersplassen om de grazers bij te voeren. Op sociale media circuleerden foto’s van magere en dode dieren uit het natuurgebied. De politie en Meldpunt 144 zijn naar eigen zeggen overspoeld door meldingen over diermishandeling. De politie neemt de meldingen niet in behandeling omdat Staatsbosbeheer over het gebied gaat.

Paardenvlogster

Paardenvlogster Britt Dekker schreef op haar Facebookpagina dat ze het niet langer aan kan zien dat de dieren honger lijden. “Als je dieren opsluit, want dat is dit, moet je ervoor zorgen.” De voormalig realityster zegt woensdag drieduizend balen hooi te hebben verzameld voor de grote grazers. Wanneer ze die naar de Oostvaardersplassen wil brengen, is niet bekend. Woensdag was ze niet bereikbaar voor commentaar.

De woordvoerder van Staatsbosbeheer is verbaasd over Dekkers standpunt. “De Oostvaardersplassen zijn inderdaad met hekken afgesloten, maar ieder natuurgebied heeft grenzen. Bij de Veluwe zijn het snelwegen of de bebouwde kom. En daar hebben de dieren ook honger rond deze tijd van het jaar.”

Volgens Staatsbosbeheer is bijvoeren niet goed voor de grote grazers die in het gebied leven. Het werkt volgens de organisatie averechts: sterke dieren in een kudde kapen het eten weg van de zwakkere en worden actiever door het voedsel. Rond deze tijd van het jaar zijn dieren juist minder actief omdat er voedselschaarste is.

“Meestal gaan we eerst in gesprek met de mensen om ze vertellen waarom het bijvoederen niet mag, maar met alle acties die worden aangekondigd hebben we besloten wat strenger te handhaven.” Staatsbosbeheer deelde tot nu toe twee boetes uit.

Staatsbosbeheer zegt dat er een vicieuze cirkel ontstaat door bijvoederen. Er blijven meer grote grazers in leven, dus komen er meer jongen - die ook weer bijgevoederd moeten worden. Daarnaast behoren strenge winters tot de omstandigheden waarmee de konikpaarden, edelherten en heckrunderen bij de Oostvaardersplassen te maken hebben, schrijft Staatsbosbeheer op hun website.

“Vrij weinig sterven een natuurlijke dood, omdat we dat voorkomen. Maar natuurlijk gaan er soms dieren dood”, zegt de woordvoerder. Hij denkt dat veel van de foto’s die de woede oproepen gedateerd zijn en in eerdere jaren zijn genomen.

Afschieten

De discussie over het bijvoederen en afschieten van de grote grazers in de Oostvaardersplassen speelt al jaren. Ze leven in relatieve vrijheid in een beperkt gebied van 56 vierkante kilometer, maar ze worden in de winter dus niet bijgevoederd. Ieder jaar wordt in oktober via helikoptertellingen in kaart gebracht hoeveel heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied leven. Zwakke dieren worden afgeschoten om hongerdood te voorkomen. Begin deze maand waren dat er bijna zevenhonderd. “Als boswachters zwakke dieren zien, mogen ze worden afgeschoten, juist om het lijden te voorkomen.”

“In 2010 heeft de regering besloten om dieren af te schieten voor ze een hongerdood sterven. Daarvoor stierven er meer een natuurlijke dood.”