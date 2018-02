Nepaanslagen waterschap in Den Haag in omloop

In Den Haag zijn nepaanslagen voor rioolbelasting en waterschapsbelasting in omloop. Daarvoor waarschuwt het Hoogheemraadschap van Delfland.

De aanslagen zijn in een aantal straten in Den Haag verspreid en zitten in een envelop die lijkt op een envelop van de Regionale Belasting Groep (RBG). Die int namens het Hoogheemraadschap de belastingen. Maar onderaan de brief staat een rekeningnummer dat niet van een van de instanties is.

Het juiste nummer van de RBG is NL21 NWAB 0636 7516 78. Het foute rekeningnummer begint met NL47, ten name van de directeur van de Gemeentebelastingen, Den Haag. Daardoor lijken ze afkomstig van de RBG namens de gemeente Den Haag. Maar voor die gemeente int de instantie geen belastingen.

Vooral bezorgd bij ouderen

Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap zijn de brieven vooral bezorgd op adressen waar ouderen wonen. Een woordvoerder van de RGB zegt dat in een van de straten een groot zorgcentrum zit. Bewoners hebben volgens haar inmiddels briefjes opgehangen om elkaar te waarschuwen.

Bij de RBG zijn zestig meldingen binnengekomen van Hagenaars die de brief verdacht vonden. Hoeveel mensen wel gewoon hebben betaald, weet het Hoogheemraadschap niet. ,,In deze periode komt ook onze belastinginning binnen”, zegt een woordvoerder.

Het RBG roept gedupeerden op aangifte te doen bij de politie. De instantie heeft dat zelf ook gedaan. Het foute rekeningnummer is inmiddels geblokkeerd door de bank.