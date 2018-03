Muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument, sloop is van de baan

De zogenoemde ‘muur van Mussert’ in Lunteren krijgt een beschermde status. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) heeft de procedure in gang gezet om van het NSB-bouwwerk een rijksmonument te maken.

De eigenaar van het terrein waarop het bouwwerk staat, wilde het slopen om zijn camping uit te breiden. Historici riepen Van Engelshoven eind vorig jaar op de muur juist te behouden omdat het „de herinnering [is] aan een donkere tijd die nadrukkelijk deel uitmaakt van onze geschiedenis”.

Van Engelshoven, die zich liet adviseren door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is het met de historici eens: „We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren. ”

De muur maakte deel uit van een in 1936 in Lunteren gebouwd complex waar de nationaalsocialistische NSB zijn partijbijeenkomsten hield. Partijleider Anton Mussert sprak er duizenden aanhangers toe, zoals Adolf Hitler dat deed in Neurenberg. Alleen de muur is overgebleven.