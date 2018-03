Nederland wint drie WK-medailles voor eigen publiek

Baanwielrenster Kirsten Wild is woensdagavond in Apeldoorn wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Vier ronden voor het einde reed ze weg van de rest en bleek niet meer in te halen. Er zat voor Nederland meer in het vat. Voor eigen publiek werden de mannen wereldkampioen op de teamsprint. De Nederlandse vrouwen behaalden zilver.

Wild won op de scratch de eerste Nederlandse medaille van deze WK. Zilver was voor Valentine Fortin, de Belgische Jolien D’Hoore won brons. Het onderdeel scratch is voor de vrouwen een race van tien kilometer. Mannen rijden vijftien kilometer. Wie als eerste over de streep komt, wint. Het onderdeel is niet olympisch. Het is voor Wild de tweede keer dat ze wereldkampioen wordt op dit onderdeel.

Nils van ’t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de sprintfinale te sterk voor Groot-Brittannië, dat zilver haalde. Brons was voor Frankrijk, dat van Rusland won. Ook de vrouwen bereikten de teamsprintfinale, maar verloren van Duitsland. Daar ging de derde plek naar Rusland, dat China versloeg.