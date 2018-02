IOC heft schorsing Rusland op

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de schorsing van Rusland opgeheven. Dat meldt het IOC op zijn website. Het comité heeft alle uitslagen van de dopingtests van de Russische sporters die uitkwamen op de Olympische Winterspele binnen en die zijn allemaal negatief. Daarom wordt de schorsing per direct opgeheven.

Rusland werd in december door het IOC geschorst van deelname aan de Winterspelen in Pyeongchang vanwege een groots opgezet dopingprogramma bij de winterspelen in Sotsji (2014). Alleen sporters die nooit positief waren getest op doping mochten onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen als Olympic Athlete from Russia. In totaal deden 168 sporters uit Rusland mee aan de Spelen.

Dopinggevallen

Tijdens de Spelen in Pyeongchang werden twee Russische sporters betrapt op doping: bobsleester Nadezjda Sergejeva en curlingspeler Alexander Kroesjelnitski. De schorsing van Rusland zou worden opgeheven wanneer er naast die twee bekende dopinggevallen geen nieuwe meer bij zouden komen. De schorsing werd nog wel gehandhaafd tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen: het Russische volkslied werd niet gespeeld en de vlag mocht niet worden vertoond.

Alexander Zhukov, president van het Russisch Olympisch Comité, meldde de opheffing van de schorsing al eerder woensdagmiddag. “Het Russisch Olympisch Comité is weer als volwaardig lid opgenomen in de olympische beweging”, zei Zhukov tegen Interfax.

Het volkslied van Rusland klonk overigens wel eenmalig in Pyeongchang. Na de winst van het ijshockeytoernooi zong de Russische ploeg zelf het volkslied toen de Olympische hymne klonk.