In Zaanstad waren 33 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Zaanstad werden tussen 2012 en 2016 33 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 22 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij negen onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Zaanstad is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd zevenmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Zaanstad was 107.742 euro kwijt aan vijf onderzoeken door externe bureaus.

33 integriteitsonderzoeken in Zaanstad van 2012 tot en met 2016

2012 Ongepast gedrag op de werkvloer : Seksuele intimidatie van een sollicitante. Belangrijkste gevolg: Inhuurconstructie onmiddellijk beëindigd. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Schending ambtsgeheim : Lekken van vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: €31.855,00

2012 Plichtsverzuim : Niet integer handelen bij besluitvorming. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: BMC Kosten: €16.932,00

2012 Misbruik van bevoegdheden : Niet-werkgebonden opvragingen in Suwinet. Belangrijkste gevolg: Ontslag (1x), niet verlengen tijdelijk aanstelling (1x), schriftelijke berisping (2x). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misdraging in privésfeer : Misdraging in vrije tijd. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Verwijderen verkeersboetes uit het systeem. Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bureau Integriteit Amsterdam Kosten: €30.015,00

2013 Misbruik van bevoegdheden : Poging tot bevoordeling. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Lekken naar de media van een geheime bijlage. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Deloitte Kosten: €21.830,00

2013 Fraude : Onjuiste opgave diploma. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Valsheid in geschrifte. Belangrijkste gevolg: Geen. Ontslag was al voor incident aangezegd. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Ten onrechte schrijven van uren aan overwerk. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misdraging in privésfeer : Gedrag naar collega in privétijd. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Fraude : Handelen met voorkennis. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van gemeentelijke middelen : Dienstauto voor privérit gebruikt. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Misdraging naar collega's. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Schending ambtsgeheim : Schenden van de vertrouwelijkheid van informatie. Belangrijkste gevolg: Niet opgelost. Schending geconstateerd? Niet bekend Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling als gevolg van nevenactiviteiten. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie in privétijd. Belangrijkste gevolg: Terugplaatsing in functie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik informatiesysteem. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Niet bekend Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik diensttelefoon. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik informatiesysteem. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misdraging in privésfeer : Misdraging in privétijd. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Vertonen gedrag dat niet past bij een ambtenaar. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Schending ambtsgeheim : Lekken van vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Verzoek aan collega om een bekeuring in te trekken. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Aannemen van fooien van bedrijven die deels binnen de taken van de ambtenaren vallen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bureau Integriteit Amsterdam Kosten: €7.110,00

2016 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Handelen met voorkennis. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik informatiesysteem. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Inzet dienstauto voor privégebruik. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : inzet diensttelefoon voor privégebruik. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik gemeentelijk informatiesysteem. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer: Misdraging naar collega door valse melding te doen. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern