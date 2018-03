In Utrecht waren 22 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Utrecht werden tussen 2012 en 2016 22 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zeventien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Utrecht is die van fraude. Er werd achtmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en twee keer gewoon ontslag. Utrecht was 350.783 euro kwijt aan vier onderzoeken door externe bureaus.

22 integriteitsonderzoeken in Utrecht van 2012 tot en met 2016

2012 Fraude : Fraude met tankpas. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €10.281,44

2012 Fraude : Fraude en diefstal van kasgeld. Belangrijkste gevolg: Strafontslag + aangifte politie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €7.018,45

2012 Belangenverstrengeling : Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Fraude met verzekering. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Aannemen van geschenken. Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Fraude met brandstof. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Ongepast gedrag op de werkvloer : Intimidatie. Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Fraude bij aanbesteding voor werk aan panden in de stad. Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €95.321,85

2013 Ongepast gedrag op de werkvloer : Bedreiging van medewerkers. Belangrijkste gevolg: Aangifte politie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €22.011,98

2013 Fraude : Vermoeden van fraude/misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Fraude met weekstaten. Belangrijkste gevolg: Strafontslag + aangifte politie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik gemeentelijke eigendommen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misdraging in privésfeer : Overtreden Wegenverkeerswet. Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Stagiaire vervalst elf paspoorten en identiteitsbewijzen. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Belangrijkste gevolg: Strafrechtelijk vervolgd/aangifte politie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst taalgebruik in een e-mail. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Fraude met weekstaten en niet naleven van het protocol. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Nog niet afgerond. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Integis Kosten: €216.150,01

2016 Fraude : Fraude + belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing + verlaging salaris. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Verduistering. Belangrijkste gevolg: Geen (vanwege privé-omstandigheden). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude: Fraude. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern