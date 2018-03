In Maastricht waren 36 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Maastricht werden tussen 2012 en 2016 36 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 32 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vier onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Maastricht is die van fraude. Er werd twaalfmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Maastricht was 144.994 euro kwijt aan zeven onderzoeken door externe bureaus.

36 integriteitsonderzoeken in Maastricht van 2012 tot en met 2016

2012 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling raadslid. Belangrijkste gevolg: Neerleggen voorzitterschap raad. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: €14.116,00

2012 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling raadslid. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Capra Kosten: €9.085,00

2012 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst gedrag leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Voor eigen gebruik materiaal meenemen uit magazijn. Belangrijkste gevolg: Berisping + inhouden van vakantiedagen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Door leidinggevende onevenredig lange pauzes nemen en gebruik dienstauto daarbij. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Plichtsverzuim : Plichtsverzuim. Belangrijkste gevolg: Berisping + inhouden verlofuren. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Fraude : Diefstal van computer. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misdraging in privésfeer : Mishandeling collega in café buiten diensttijd. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Seksuele intimidatie. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Pesten collega. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Overtreden aanbestedingsregels ten behoeve van ex-echtgenote. Belangrijkste gevolg: Strafoverplaatsing en met 2 schalen vermindering in salaris. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Factuur voor eigen bureau ten behoeve van klanten uit de gemeentelijke organisatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Fraude : Meewerken aan fraude (had kennis van meewerking steunfraude partner). Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misdraging in privésfeer : Gebruik verslavende middelen en liegen over verlofaanvraag. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Plichtsverzuim : Zonder toestemming op het werk en onder werktijd reinigen privéauto. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Giften derden aangenomen in ruil voor het meenemen van afval. Belangrijkste gevolg: Strafoverplaatsing en korten 8 verlofuren. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Inbreken bij en gebruik maken van het gemeentelijk zwembad na sluitingstijd. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Intimidatie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bezemer en Kuiper Kosten: €65.292,60

2015 Fraude : Schending aanbestedingsregels door leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: €46.500,00

2015 Belangenverstrengeling : Schending aanbestedingsregels door leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Aannemen van een uitnodiging voor een evenement van een relatie in de privésfeer. Belangrijkste gevolg: Gesprek. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Op verzoek van een collega meenemen van materialen uit magazijn voor eigen gebruik. Belangrijkste gevolg: Berisping en geldboete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Verduistering op het milieupark. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Bevoordelen bepaalde medewerkers. Belangrijkste gevolg: Ontheffing uit functie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Opdracht geven aan collega tot meenemen materialen uit magazijn voor eigen gebruik. Belangrijkste gevolg: Berisping en geldboete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Onbeheerd achterlaten van dienstvoertuig. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Gebruik garage voor privéauto. Belangrijkste gevolg: Mondelinge waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Privé een adviesrapport afgegeven op gemeentelijk papier zonder toestemming daarvoor. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Verlof gekregen en gebruik dienstauto op onjuiste gronden. Belangrijkste gevolg: Geen vast dienstverband gekregen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Zich dronken onheus opstellen tegenover een collega. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Het zich lange tijd ophouden op plek waar hij niet hoeft te zijn. Belangrijkste gevolg: Inleveren verlofdagen + overpaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Onwettig afwezig zijn. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling raadslid. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Capra Kosten: €10.000,00

2016 Fraude : Eigendommen gemeente ontvreemd. Belangrijkste gevolg: Strafontslag (3x). Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer : Aanranding. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag en strafoverplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Schending ambtsgeheim: Schending geheimhoudingsplicht. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern