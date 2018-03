In Leiden waren 26 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Leiden werden tussen 2012 en 2016 26 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In negentien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij zeven onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Leiden zijn die van fraude en het misbruik van bevoegdheden. Er werd tweemaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en vier keer gewoon ontslag. Leiden was 67.705 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus.

Van twee onderzoeken uit Leiden was niet meer te achterhalen uit welk jaar ze kwamen.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.





26 integriteitsonderzoeken in Leiden van 2012 tot en met 2016

Sorteer op jaar Sorteer op soort schending Opvallende onderzoeken



2012 Fraude : Te koop aanbieden van nephorloges aan medewerkers door teamleider. Belangrijkste gevolg: Twee schalen teruggezet in salaris. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Gereedschap gekocht met bestelbonnen van Stedelijk Beheer met vervalste handtekening van een voormalig leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Bestelprocedure aangepast. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Betrapt op diefstal portemonnee. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Ongepast gedrag op de werkvloer : Bedreiging en intimidatie collega's. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €45.825,00

2012 Belangenverstrengeling : Contant geld aannemen van een burger door medewerker milieustraat. Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : IJzer en edelmetalen aanbieden aan verwerkingsbedrijf. Belangrijkste gevolg: Pasjes geblokkeerd. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van gemeentelijke middelen : Klacht over parkeergedrag medewerkers handhaving met dienstvoertuigen. Voertuig misbruikt om eten mee te halen. Belangrijkste gevolg: Herhaling instructies. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Medewerker vraagt geld van aannemer voordat hij een klus krijgt + medewerker vraagt een installatie af te keuren zodat de aannemer een reperatieklus krijgt en de winst kan delen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Vermeend doorgeven inschrijfprijzen aanbestedingsprocedure. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Ondernemer beschuldigde medewerker gemeente van het aannemen van een zak oliebollen van een standplaatshouder. Onderzoek wees uit dat het ging om een lege zak met daarop slechts een telefoonnummer geschreven. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Fraude : Meenemen als verloren goed afgegeven kettinkje. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Leidinggevende laat parkeerboete uit de systemen verwijderen. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Bevoordeling aannemers door opdrachten toe te spelen en vermoeden van privégebruik van dienstauto's. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bing Kosten: €21.880,00

2014 Misbruik van bevoegdheden : Externe medewerker voerde werkzaamheden uit voor eigen bedrijf tijdens door gemeente betaalde uren + aannemen geld door bouwinspecteur. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Negeren omgangsregels. Belangrijkste gevolg: Aantekening in dossier. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Medewerker heeft informatie verstrekt aan een derde. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Onjuist afhandelen van vergunningaanvragen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Sensuele toespelingen. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misdraging in privésfeer : Onjuist aanspreken van burger terwijl de medewerker op weg was naar huis. Belangrijkste gevolg: Beëindigen inhuur. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Medewerker steekt opbrengst afgedankte verkeersborden in eigen zak. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Aannemen geschenken door medewerker. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Aankoop door gemeente van vastgoed van een medewerker. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Om priveredenen informatie uit systeem opgevraagd. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Het zonder toestemming delen van privacygevoelige informatie met derden en hier vervolgens over liegen. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

nb Misbruik van bevoegdheden : Onnodig informatie opgezocht (was niet nodig voor de taak). Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

nb Misbruik van bevoegdheden: Onnodig informatie opgezocht (was niet nodig voor de taak) over collega's. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern