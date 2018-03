In Leeuwarden waren 13 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Leeuwarden werden tussen 2012 en 2016 dertien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In acht gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Leeuwarden is die van het misbruik van bevoegdheden. Er werd één keer strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Leeuwarden was 118.398 euro kwijt aan zes onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.





13 integriteitsonderzoeken in Leeuwarden van 2012 tot en met 2016

2012 Fraude : Medewerker pleegt diefstal, zo blijkt uit de boekhouding. Belangrijkste gevolg: Andere functie gekregen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Niet-integer handelen medewerker jegens burger. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bing Kosten: €21.068,00

2012 Misbruik van bevoegdheden : Verkennend onderzoek naar handelswijze van een medewerker. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Berenschot Kosten: €9.786,00

2013 Belangenverstrengeling : Aannemen geschenken door een leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Bing Kosten: €14.590,00

2013 Belangenverstrengeling : Onderzoek naar andere afspraken ter voorkoming schijn van belangenverstrengeling wethouder. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Bing Kosten: €3.704,00

2013 Plichtsverzuim : Twee medewerkers hebben onjuist werk uitgevoerd. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag + berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Plichtsverzuim : Medewerker werkt bewust niet overeenkomstig opdracht. Belangrijkste gevolg: Beëindigen contract. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Bedreiging van een medewerker door collega. Belangrijkste gevolg: Inhouden verlofuren. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Medewerker doet onderzoek bij familie. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Medewerker leeft regelgeving niet na. Belangrijkste gevolg: Beëindigen contract. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Onrechtmatig ruimen van graven. Belangrijkste gevolg: Andere leidinggevende. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Berenschot Kosten: €26.250,00

2016 Belangenverstrengeling : Melding dat aanbestedingen vaak gegund worden aan dezelfde partij. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Ernst&Young Kosten: €43.000,00

2016 Fraude: Betrokkenheid bij bijstandsfraude door een medewerker. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern