Bekijk hier hoe integer uw gemeente is

NRC deed de afgelopen tijd onderzoek naar de integriteit van bestuurders en ambtenaren in de – naar inwonersaantallen op 1 januari 2017 – 25 grootste gemeenten van Nederland. Gegevens werden verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de periode 2012 t/m 2016 werden in deze gemeenten 1.902 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht, uiteenlopend van onder meer fraude en belangenverstrengeling tot ongepast gedrag op de werkvloer. Koplopers zijn Rotterdam en Amsterdam met respectievelijk 691 en 505 onderzoeken.





In ruim 1.000 gevallen werd inderdaad een integriteitsschending door een ambtenaar of bestuurder geconstateerd.

Bij 126 onderzoeken is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. In totaal besteedden de gemeenten 4,2 miljoen euro aan de inhuur van deze externe onderzoeksbureau’s.





Van de meeste gemeenten kan een lijst met alle integriteitsonderzoeken getoond worden. Kies daarvoor de gemeente die u wilt opzoeken in het menu hierboven. Twee gemeenten, Rotterdam en Haarlemmermeer, gaven geen details over specifieke onderzoeken. De gemeente Amsterdam gaf maar over een deel van de onderzoeken gedetailleerde informatie.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over dit onderzoek? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.