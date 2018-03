In Groningen waren 16 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Groningen werden tussen 2012 en 2016 zestien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In alle zestien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending. De meest onderzochte schending in Groningen is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd viermaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Groningen liet geen onderzoeken uitvoeren door een extern bureau.

2012 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongeoorloofd afwezig zijn en gebruiken diensttelefoon voor privédoeleinden. Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof en boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Niet houden aan regels en frauduleus handelen waarbij persoonlijk voordeel is behaald. Belangrijkste gevolg: Uit dienst met vaststellingsovereenkomst. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Meerdere keren niet-zakelijk raadplegen van Suwinet. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ten onrechte gebruik van kennis betreffende zakelijk systeem voor privégebruik, niet op de hoogte houden van leidinggevende, veelvuldig privé-internetgebruik tijdens werktijd, veroorzaken van schade door aanschaf goederen met behulp van de diensttelefoon. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Niet zakelijk raadplegen Suwinet. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Fraude : Diefstal afvalbakken. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Onjuist en onrechtmatig gebruik van overlijdensrekeneningen. Belangrijkste gevolg: Berisping en overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Gelden zijn onrechtmatig overgemaakt naar andere klanten en aanvragen voor de zogeheten knelpuntenpot zijn ten onrechte gehonoreerd. Belangrijkste gevolg: Berisping en overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Niet bekend : Integriteitsschending. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Onjuist constructief toetsen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Illegale nevenwerkzaamheden. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Niet zakelijk raadplegen Suwinet. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Niet zakelijk raadplegen Suwinet. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Niet zakelijk raadplegen gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Onrechtmatig verlofsaldo verkregen en mutaties doorvoeren in eigen gegevens. Belangrijkste gevolg: Uit dienst met vaststellingsovereenkomst. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden: Herhaaldelijk niet werkgerelateerde raadpleging Suwinet. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern