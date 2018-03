In Enschede waren 32 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Enschede werden tussen 2012 en 2016 32 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In twintig gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij twaalf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Enschede is die van misbruik van gemeentelijke middelen. Er werd eenmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Enschede was 12.093 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

32 integriteitsonderzoeken in Enschede van 2012 tot en met 2016

2012 Belangenverstrengeling : Op onjuiste gronden aannemen van geld. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Schijn van belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Zonder melding aannemen van geschenken. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Schijn van belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Het verboden bezit aannemen van geschenken die niet gemeld zijn bij aanbieden ervan. Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Onjuist invullen evaluatieformulier studie. Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Urenverantwoording. Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Plichtsverzuim : Handelen in strijd met instructie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Urenverantwoording. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Onjuist gebruik bevoegdheid. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Mogelijk misbruik sociale voorziening. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijke demotie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling en zelfverrijking. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: RJ Security Kosten: €12.093,08

2014 Misbruik van bevoegdheden : Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen. Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof en boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Niet bekend : Vermoeden misstanden. Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Liegen. Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Handelen in strijd met instructies. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Handelen in strijd met instructies. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein. Belangrijkste gevolg: Berisping plus vermindering verlofuren. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein + oneigenlijk gebruik gemeentelijk materiaal. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Schending ambtsgeheim: Schending ambtsgeheim. Belangrijkste gevolg: Stagebeoordeling ingetrokken. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern