In Dordrecht waren 13 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Dordrecht werden tussen 2012 en 2016 dertien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In twaalf gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij één onderzoek was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Dordrecht is die van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd vijfmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Dordrecht was 40.283 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus.

13 integriteitsonderzoeken in Dordrecht van 2012 tot en met 2016

2012 Plichtsverzuim : Niet werken op een dag waarover wel uren worden geschreven en het voortijdig verlaten van het gebouw tijdens werkuren. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €25.013,00

2013 Fraude : Diefstal. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Plichtsverzuim : Strijdig handelen met voorschriften. Belangrijkste gevolg: Ontslag op eigen verzoek. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Schriftelijke bedreiging leidinggevende. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: €15.270,00

2014 Misbruik van bevoegdheden : Niet-werkgerelateerd raadplegen van bestanden. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst handelen van medewerker naar organisatie toe. Belangrijkste gevolg: Inhouden salaris. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Ongeoorloofd wijzigen gegevens in systeem. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Diefstal. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst gedrag op de werkvloer. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Diefstal. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Plichtsverzuim : Man kreeg een functie als toezichthouder maar weigerde herhaaldelijk om zich in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op te laten nemen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen aanvragen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongepast gedrag op de werkvloer. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongepast gedrag op de werkvloer. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern