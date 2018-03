In Den Haag waren 120 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Den Haag werden tussen 2012 en 2016 120 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 64 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij 55 onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Den Haag is die van het misbruiken van bevoegdheden. Er werd negentienmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Den Haag was 263.352 euro kwijt aan 21 onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.





120 integriteitsonderzoeken in Den Haag van 2012 tot en met 2016

Sorteer op jaar Sorteer op soort schending Opvallende onderzoeken



2012 Fraude : Mogelijke financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: €13.500,00

2012 Belangenverstrengeling : Combinatie privé en werk op onjuiste manier. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Combinatie privé en werk op onjuiste manier. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Combinatie privé en werk op onjuiste manier. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Bevoordelen van een bekende. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Onjuiste aanbestedingsprocedure. Belangrijkste gevolg: Berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Fraude : Op onjuiste wijze verstrekken legitimatiebewijs. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Misbruik van gemeentelijke middelen : Verkoop bedrijfsmiddelen van de gemeente. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2012 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2012 Schending ambtsgeheim : Verstrekken vertrouwelijke informatie aan een externe. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Collega vragen misbruik te maken van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misdraging in privésfeer : Medewerker doet zich voor als een andere medewerker. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berispling plus overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Plaatsen op sociale media van werkgerelateerde foto. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Machtsmisbruik. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Medewerker biedt zich in een gemeentelijk gebouw aan. Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik dienstauto. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik ICT-middelen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag plus boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misdraging in privésfeer : Ongeoorloofde privégedraging. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Plichtsverzuim : Op onbehoorlijke wijze bewaren werkgerelateerde documenten. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Onrechtmatige inzage in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Onrechtmatige inzage in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Medewerker heeft onbevoegdelijk informatie versterkt. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Langdurig onbehoorlijk contact tussen meerdere en ondergeschikte. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €17.303,00

2014 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik van systemen. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: Niet bekend

2014 Belangenverstrengeling : Ongeoorloofde combinatie privé en werk. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €56.557,95

2014 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €41.874,30

2014 Misdraging in privésfeer : Strafbaar feit onverenigbaar met functie, begaan buiten werktijd. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: €21.558,48

2014 Misbruik van bevoegdheden : Ongeoorloofde inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag met proeftijd van 2 jaar. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: €21.234,46

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Niet bekend Onderzoek: Capra Kosten: €13.755,70

2014 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Salarisvermindering. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Capra Kosten: €11.011,37

2014 Misdraging in privésfeer : Aanwezigheid verdovend middel + onbehoorlijke verblijfsplaats. Collega was daarvan op de hoogte. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing en beëindiging overeenkomst vrijwilligers. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €5.745,89

2014 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Ongeoorloofde verstrekking gegevens aan derde. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik ICT-middelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag plus boete plus inperking verlof. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misdraging in privésfeer : Ongeoorloofde combinatie strafbaar feit en functie. Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Misdraging in privésfeer : Mogelijk strafbaar feit buiten werktijd. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misdraging in privésfeer : Strafbaar feit buiten werktijd. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Schending ambtsgeheim : Uitzendkracht heeft onbevoegdelijk informatie aan een derde verstrekt. Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Schending ambtsgeheim : Ongeoorloofde verstrekking van gegevens aan een derde. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag met proeftijd van 2 jaar. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Onbehoorlijk gebruik van de fietsenstalling. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misdraging in privésfeer : Lidmaatschap outlaw motorcyclegang. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: Niet bekend

2015 Misdraging in privésfeer : Ongeoorloofde privé-gedraging. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €24.168,83

2015 Plichtsverzuim : Afwezig zonder toestemming. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing daarna ontslag op eigen verzoek. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €12.311,85

2015 Misdraging in privésfeer : Ongeoorloofde privégedraging. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €6.512,06

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Onbehoorlijk contact via mobiele werktelefoon. Belangrijkste gevolg: Schorsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €3.992,45

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik gemeentelijk parkeerabonnement. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €1.547,71

2015 Belangenverstrengeling : Mogelijke belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Mogelijke belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Mogelijke belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Ongeoorloofde combinatie van werk en privé. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Ongeoorloofde privégedraging. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik bevoegdheid projectkosten te boeken. Belangrijkste gevolg: Boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Niet functionele inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Niet functionele inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Niet-functionele inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag met proeftijd van 2 jaar. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongeoorloofd gebruik dienstauto. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongeoorloofd privégebruik van dienstvoertuig. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Ongeoorloofd gebruik dienstauto. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Medewerker maakt eigen inkomsten over naar klant. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik van ICT-middelen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misdraging in privésfeer : Misdraging in privétijd. Belangrijkste gevolg: Opzegging contract externe. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Misdraging in privésfeer : Misdraging in privétijd. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer : Medewerker valt collega lastig. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €811,39

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €4.750,00

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik van gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: €3.267,00

2016 Misbruik van bevoegdheden : Onrechtmatige inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €1.903,14

2016 Fraude : Financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: De Leeuw en Partners Kosten: €1.546,71

2016 Belangenverstrengeling : Externe handelt onbehoorlijk gedurende aanbesteding. Belangrijkste gevolg: Externe niet meer ingezet. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Medewerker heeft nevenfunctie niet opgegeven. Belangrijkste gevolg: Schritfelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Mogelijke financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Financiële schending. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Medewerker heeft bij aanstelling niet de waarheid verteld over kennis en kunde. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Medewerker heeft een bestand zonder toestemming gewijzigd. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Machtsmisbruik. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van positie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Medewerker heeft een bestand zonder toestemming gewijzigd. Belangrijkste gevolg: Boete. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Onrechtmatige inzagen in gemeentelijke systemen. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Medewerker heeft zich niet gehouden aan proces van uitgifte legitimatiebewijs. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag + overplaatsing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Medewerker gebruikt materiaal gemeente voor eigen zaak. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping + een ander takenpakket. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen : Misbruik gemeentelijke middelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misdraging in privésfeer : Zorgelijke financiële situatie. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misdraging in privésfeer : Strafbaar feit in privétijd. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misdraging in privésfeer : Strafbaar privégedrag onverenigbaar met functie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Misdraging in privésfeer : Strafbaar privégedrag onverenigbaar met functie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern