In Arnhem waren 7 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In de stad Arnhem werden tussen 2012 en 2016 zeven mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er drie vastgesteld, vier onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Arnhem is die van fraude. Er werd eenmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek. Arnhem was 35.845 euro kwijt aan vier onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.





Schendingen in Arnhem tussen 2012 en 2016

2012 Fraude : Onderzoek naar opgeven onjuiste woonplaats door raadslid. Belangrijkste gevolg: Raadslid moet opstappen. Geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Onderhouden ongewenste contacten met professionele relaties en zelfverrijking. Belangrijkste gevolg: Overplaatsing. Geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffman Kosten: € 8.954

2013 Misbruik van bevoegdheden : Oneigenlijke raadpleging van systeem. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Geconstateerd? Ja Onderzoek: Interseco Kosten: € 7.713

2015 Fraude : Vermissing geld uit kas. Belangrijkste gevolg: Geen. Geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: € 10.708

2015 Fraude : Valselijk opmaken van documenten. Belangrijkste gevolg: Uit functie gezet. Geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2015 Belangenverstrengeling : Onterecht verstrekken van financiële middelen en privecontact met professionele relaties. Belangrijkste gevolg: Geen. Geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: € 8.470

2016 Misbruik van bevoegdheden: Oneigenlijke raadpleging van systeem. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern