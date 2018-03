In Apeldoorn waren 19 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Apeldoorn werden tussen 2012 en 2016 negentien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er dertien vastgesteld, vijf onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Apeldoorn is die van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd geen strafontslag uitgedeeld, wel werd driemaal een ambtenaar ontslagen naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek. Apeldoorn was 69.000 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus.

19 integriteitsonderzoeken in Apeldoorn van 2012 tot en met 2016

2013 Belangenverstrengeling : Niet melden nevenwerkzaamheden. Belangrijkste gevolg: Demotie. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Fraude : Achterhouden informatie en valsheid in geschriften. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Misbruik van bevoegdheden : Ontvreemden vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst gedrag. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2013 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenst gedrag. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Plichtsverzuim : Diefstal van tijd (meer pauze of vrije tijd nemen binnen werktijd dan de bedoeling is). Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €35.000,00

2014 Belangenverstrengeling : Vermenging zakelijk en privérelatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2014 Ongepast gedrag op de werkvloer : Reactie geplaatst op Facebook die kwetsend kan zijn voor medewerkers. Belangrijkste gevolg: Gesprek. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Plaatsing reactie op Facebook die kwetsend kan zijn voor medewerkers van de gemeente. Belangrijkste gevolg: Gesprek. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Ongepast gedrag op de werkvloer : Handgemeen met gebruik van fysiek geweld. Het beschadigen imago van de gemeente Apeldoorn. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag, inhouding salaris halve maand. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Fraude : Diefstal en het verstrekken van onjuiste informatie. Belangrijkste gevolg: Ontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Verstrekken informatie uit het gemeentelijk systeem over een cliënt aan derde. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Plichtsverzuim : Twee medewerkers houden zich niet aan interne afspraken over pauzetijden en -locatie. Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Fraude : Bij werkzaamheden aan een wegtracé zijn stenen verdwenen. Volgens de gemeente was de hoeveelheid dusdanig, "niet een aanhangertje vol", dat het de projectleider direct opviel. Externe commissie heeft frauduleus handelen vastgesteld. Belangrijkste gevolg: Aangifte politie + traject om geld terug te vorderen. Schending geconstateerd? Nog niet bekend Onderzoek: Hoffmann Kosten: €34.000,00

2016 Belangenverstrengeling : Geldinzameling voor een zieke marktmeester. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Vermoeden vermenging zakelijke en privérelaties. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Verstrekken informatie uit gemeentelijk systeem over een cliënt aan derde. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer : Onheus bejegenen medewerker door een externe medewerker. Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijke ontbinding detacheringsovereenkomst. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Ongepast gedrag op de werkvloer: Vermoeden beschadiging reputatie bij externe partijen en pesterijen op het werk. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern