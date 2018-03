In Amersfoort waren 14 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Amersfoort werden tussen 2012 en 2016 ten minste 14 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er zeven vastgesteld, zeven onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Amersfoort is die van het misbruik van bevoegdheden door ambtenaren en/of bestuurders. In totaal werd er één keer strafontslag uitgedeeld. Amersfoort was 99.728 euro kwijt aan vijf onderzoeken door externe bureaus.

Amersfoort wilde in eerste instantie niet meewerken aan het Wob-verzoek van NRC en verwees naar het eigen integriteitsoverzicht. Dat overzicht gaat echter maar terug tot 2013 en vermeldt geen gegevens over 2012. Het totaal aantal integriteitsonderzoeken ligt dus mogelijk hoger. Na herhaald verzoek heeft de gemeente wel gegevens verstrekt over de externe onderzoeken en bijbehorende kosten.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.





14 integriteitsonderzoeken in Amersfoort van 2012 tot en met 2016

2013 Ongepast gedrag op de werkvloer : Ongewenste omgangsvormen. Belangrijkste gevolg: Berisping + coachingstraject. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bing Kosten: €6.763,00

2013 Schending ambtsgeheim : Lekken van informatie. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Belangenverstrengeling : Misbruik van bedrijfsmiddelen en belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Strafontslag. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €44.954,00

2013 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2013 Schending ambtsgeheim : Misbruik van informatie. Belangrijkste gevolg: Waarschuwing. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2014 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van bevoegdheden ambtenaar. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Hoffmann Kosten: €7.545,00

2015 Belangenverstrengeling : Misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Hoffmann Kosten: €21.659,00

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2015 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Intern

2016 Belangenverstrengeling : Belangenverstrengeling. Belangrijkste gevolg: Niet bekend. Schending geconstateerd? Ja Onderzoek: Bing Kosten: €18.807,00

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van bevoegdheden : Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern

2016 Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van bedrijfsmiddelen. Belangrijkste gevolg: Geen. Schending geconstateerd? Nee Onderzoek: Intern