‘Ineens heb ik contact met allerlei bedrijven’

Adele’s Hello, gevolgd door My name is van Eminem en Daan van Wiegel Meirmans Snitker. Zo ziet een sollicitatie via muziekdienst Spotify eruit. Daan Scherpenzeel (26) uit Utrecht zette op 9 februari een bijzondere open sollicitatie op zijn Facebook-pagina. Hij schreef een ‘sollicitatiebrief’ door de titels van liedjes op volgorde in een Spotify-afspeellijst te zetten en een luisteraar naar beneden te laten scrollen. Dáár maakte hij weer een filmpje van, en zo ging zijn open sollicitatie viral op sociale media.

Die afspeellijst maakte hij al een jaar geleden, toen hij reageerde op een vacature van publieke radio-omroep 3FM, vertelt Scherpenzeel aan de telefoon. „Het leek me destijds leuk op een muzikale manier te solliciteren, maar helaas werd ik het niet. Nu zocht ik opnieuw een baan en wilde ik dat bij mijn kennissenkring bekendmaken.” Het filmpje zette Scherpenzeel „voor de grap” ook op sociaal netwerk LinkedIn, waar het uiteindelijk meer dan 200.000 keer werd bekeken. Zijn creatieve manier van solliciteren werd er geroemd. „Ik ben nog steeds enigszins overdonderd door de snelheid en omvang waarmee het filmpje is opgepikt.”

Waarom heb je juist op deze manier een open sollicitatie de wereld in gestuurd? Was je niet bang er minder serieus door genomen te worden?

„Het was mijn eerste ingeving. Ik denk dat de bedrijven die dit tof vinden waarschijnlijk beter bij mij passen dan bedrijven die het niets vinden. Dus ik maakte me niet zo druk over hoe het zou worden opgevat.”

Je wil het liefst een baan die taal en muziek combineert, schrijf je. Waar denk je dan aan?

„Ik sta voor veel open, maar je kunt denken aan redactiewerk bij een radioprogramma of een streamingdienst. Het lijkt me ook geweldig om voor een platenlabel te werken.”

Heeft het filmpje je al sollicitatiegesprekken opgeleverd?

„Ik heb één gesprek achter de rug, maar daar is het bij gebleven. Ik heb wel contact met een aantal bedrijven die veel met muziek doen, maar daar wil ik verder niet op ingaan. Straks gaat het hele feest niet door.”

Zou je zo’n bijzondere manier van solliciteren anderen aanraden?

„Als je kijkt hoe breed mijn sollicitatie is opgepakt, dan zou ik het zeker aanraden. Het voordeel is dat ik nu in contact kom met bedrijven waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik ben zelfs benaderd door een bedrijf uit de farmaceutische industrie. Ze stuurden een berichtje: ‘We doen niets met muziek, maar misschien vind je het leuk om langs te komen voor een gesprek.’ Daarvoor heb ik vriendelijk bedankt. Maar er komen allerlei interessante opties langs die eerder niet op mijn radar stonden.”