De eerste marathon op natuurijs wordt woensdagavond geschaatst in Haaksbergen. Daar ligt de benodigde drie centimeter ijs, meldt schaatsbond KNSB. Het is de eerste marathon op natuurijs sinds januari 2017. Donderdagavond wordt in Arnhem ook een marathon geschaatst. De kanshebbers voor de eerste marathon waren ijsclubs in Arnhem, Noordlaren en Veenoord. De KNSB hoopt dat er de komende dagen ook een vierdaagse kan worden gereden. De laatste keer was in 2010. In Amsterdam heeft Waternet een vaarverbod afgekondigd zodat het ijs kan blijven groeien. Ook staan enkele gemalen stil om het water minder te laten stromen. (NRC)