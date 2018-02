Flink meer winst voor fusiebedrijf Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de winst in 2017 flink zien toenemen. Het Nederlands-Belgische fusiebedrijf dankt zijn goede resultaten voor een belangrijk deel aan een belastinghervorming in de VS, waar bijna tweederde van de omzet vandaan komt.

Dat blijkt uit cijfers die de onderneming woensdagochtend heeft bekendgemaakt. Ahold Delhaize maakte het voorbije jaar net iets meer dan 1,8 miljard euro winst, een stijging van bijna 70 procent ten opzichte van 2016. De operationele winst steeg met 641 miljoen euro, terwijl de omzet in 2017 slechts marginaal toenam, met 0,6 procent tot 62,7 miljard euro. De resultaten zijn op „pro-formabasis” zoals dat heet, wat betekent dat voor een juiste vergelijking wordt gedaan alsof Ahold en Delhaize het volledige jaar 2016 al als fusiebedrijf door het leven gingen.

In werkelijkheid gingen ze pas in de zomer van dat jaar samen. De integratie van Ahold en Delhaize is zo goed als voltooid, liet topman Dick Boer optekenen in het begeleidende persbericht.

Vooral het vierde kwartaal van vorig jaar bracht een indrukwekkende winstgroei. Onder de streep resteerde 744 miljoen euro, ruim drie keer zoveel als in de laatste drie maanden van 2016. Dat kwam voor een klein deel (28 miljoen) door een toename van de operationele inkomsten. Verder ging de belastingdruk met 281 miljoen euro omlaag en vielen de kwartaalresultaten vorig jaar lager uit door een eenmalige terugkoop van Japanse obligaties. Kosten: 243 miljoen. Ook komend jaar verwacht het supermarktconcern nog voor zo’n 200 miljoen euro te profiteren van gunstiger belastingregels.

Terwijl de prestaties in de VS en in Nederland flink verbeterden, deden de Belgische supermarkten van Delhaize het minder goed. Bij een gelijkgebleven omzet verslechterde de winstgevendheid in 2017. Van iedere euro omzet houdt Ahold Delhaize in België maar een cent operationele winst over, zo blijkt uit de gepubliceerde cijfers.

Concurrentie Amazon

Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten. De beurskoers van Ahold Delhaize steeg in de ochtendhandel met 2,6 procent en voerde daarmee de AEX-index aan. Toch noteert het aandeel nog altijd lager dan een jaar geleden.

Het vertrouwen van beleggers kreeg afgelopen zomer een flinke tik toen internetbedrijf Amazon bekendmaakte het Amerikaanse supermarktconcern Whole Foods over te nemen. Vaak drijven overnames de aandelenkoersen van branchegenoten op in de veronderstelling dat er meer fusies in het vat zitten, nu leidde de aankondiging vooral tot angst dat partijen als Ahold Delhaize de concurrentie met internetgiganten als Amazon op den duur verliezen.

Over een eventueel vertrek van topman Dick Boer deed Ahold Delhaize woensdag geen mededelingen. De Belgische krant De Standaard schreef eerder deze week dat nummer twee Frans Muller klaar staat om Boer op te volgen, die dan de rol van president-commissaris zou krijgen. Overigens blijkt uit het jaarverslag dat Muller nu al meer verdient dan zijn topman.