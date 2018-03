Films met de meeste Oscarnominaties

13

The Shape of Water

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) actrice in een hoofdrol, (3) actrice in een bijrol, (4) acteur in een bijrol, (5) regie, (6) origineel scenario, (7) camerawerk, (8) filmmuziek, (9) geluidseffecten, (10) geluid, (11) productieontwerp, (12) montage en (13) kostuums.

8

Dunkirk

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) regie, (3) camerawerk, (4) filmmuziek, (5) geluidseffecten, (6) geluid, (7) productieontwerp en (8) montage.

7

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) actrice in een hoofdrol, (3)+(4) acteur in een bijrol, (5) filmmuziek, (6) originele scenario en (7) montage.

6

Darkest Hour

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) acteur in een hoofdrol, (3) camerawerk, (4) productieontwerp, (5) make-up en (6) kostuums.

Phantom Thread

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) acteur in een hoofdrol, (3) actrice in een bijrol,

(4) regie, (5) filmmuziek en (6) kostuums.

5

Lady Bird

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) actrice in een hoofdrol, (3) actrice in een bijrol, (4) regie en (5) origineel scenario.

Blade Runner 2049

Genomineerd voor: (1) camerawerk,

(2) visuele effecten, (3) productieontwerp,

(4) geluidseffecten en (5) geluid.

4

Call Me by Your Name

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) acteur in een hoofdrol, (3) bewerkt scenario en (4) filmsong.

Get Out

Genomineerd voor: (1) beste film, (2) acteur in een hoofdrol, (3) regie en (4) origineel scenario.

Mudbound

Genomineerd voor: (1) actrice in een bijrol, (2) camerawerk, (3) bewerkt scenario en (4) filmsong.

Star Wars: The Last Jedi

Genomineerd voor: (1) visuele effecten, (2) filmmuziek, (3) geluidseffecten en (4) geluid.