Nieuwe prins Raad van State: Hugo Klynstra voortaan Koninklijke Hoogheid

Hugo Klynstra (21), de buitenechtelijke zoon van prins Carlos, heeft recht op de achternaam en adellijke titels van zijn vader. Daarmee heeft Nederland een nieuwe prins. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Klynstra heeft geen recht op een toelage zoals zijn nichtje Amalia en maakt ook geen aanspraak op de troon. Zijn volledige titel is nu Zijne Koninklijke Hoogheid Carlos Hugo Roderik Sybren prins de Bourbon de Parme. Om de naamswijziging officieel door te voeren, is nog een koninklijk besluit nodig. Carlos prins de Bourbon de Parme, de oudste zoon van prinses Irene, de zus van prinses Beatrix, ontkende zijn vaderschap niet, maar heeft zich altijd verzet tegen het verzoek van zijn zoon. Hij verloor tot nu toe alle processen. De Raad van State was zijn laatste kans. (NRC)