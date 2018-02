Hoe een 96-jarige een mode-icoon op Instagram werd

Instagram kent veel sterren, maar een van de opvallendste is het model dat wordt gebruikt op het account van designerboetiek Park uit Wenen. Een vrouw op leeftijd die poseert in zeer uitgesproken en soms zelfs extreme outfits – zoals een die is samengesteld uit negen cognackleurige lieslaarzen en verder niets.

Ze draagt zowel mannen- als vrouwenkleding, haar armen en benen zijn soms bloot, een enkele keer rookt ze een sigaret. Altijd kijkt ze blij.

Erni (van Ernestine) Stollberg is veel ouder dan je op basis van de foto’s zou denken: 96 jaar. Voorjaar 2016 verscheen incidenteel een foto van haar, inmiddels staat ze op bijna alle beelden die door Park worden gepost. Altijd gemaakt op dezelfde plaats: voor het gordijn bij de paskamers.

Ze begrijpt de look en hoe ze moet poseren Markus Strasser, eigenaar van Park

Markus Strasser, samen met zijn vriend Helmut Ruthner eigenaar van Park, heeft eens een andere locatie geprobeerd. „Dat ging niet”, zegt hij. „Als het niet op precies dezelfde manier gaat, is ze niet ontspannen en dat zie je meteen.” Aanbiedingen om haar door andere fotografen te laten vastleggen, slaat hij af, net als interviewverzoeken. „Erni woont nog zelfstandig en is voor haar leeftijd fit, maar we moeten haar beschermen. Toen journalisten naar haar huis gingen bellen, hebben we een geheim nummer voor haar aangevraagd. We lezen haar de commentaren bij de posts voor. Dat ontroert haar soms. Maar ik denk vooral dat het fijn voor haar is dat ze iets te doen heeft. Ze heeft geen familie meer.”

Links: Stollberg in een jasje, blouse, leren broek

en laarsjes van Petar Petrov, bril van

Robert La Roche.

Midden: Stollberg in een sweater en blouses van Y/Project, joggingbroek van

Haltbar, zonnebril van Bernhard Willhelm voor Mykita.

Rechts: Stollberg in een jurk en broek Haider Ackermann, top en sokken Haider Ackermann, bril Robert La Roche.

Foto’s Markus Strasser

Het model laat zich wel even zien via Facetime. Gekleed in een legging van Bernhard Willhelm en een gebloemde top van Christian Wijnants zwaait ze vrolijk en zegt desgevraagd dat ze het ontzettend leuk vindt om te poseren, maar dat ze de meeste kleding zelf nooit zou aantrekken. Strasser: „Een trenchcoat met een mooi shawltje en flatjes zijn meer haar stijl”.

Andere modemerken pakken het anders aan op Instagram, bijvoorbeeld Fashion Nova: Zij zijn populair dankzij Kardashian-klonen

Voordat ze het vaste model van Park werd, kwam Stollberg twee jaar lang bijna dagelijks in de winkel. Ze woont in de buurt en Strasser en Ruthner maakten op straat af en toe een praatje met haar. In de zomer zat ze op de bank die buiten voor de winkel staat. Toen het stel in 2014 een puppy kreeg, „begon het pas echt”. Het was niet altijd gemakkelijk haar over de vloer te hebben, zegt Strasser, die als modeontwerper voor Jil Sander en Raf Simons heeft gewerkt. „Ze was een beetje veeleisend: had aandacht nodig en wilde helpen in de winkel.” Af en toe maakte hij een foto van haar. Het viel hem op dat ze fotogeniek was. „Toen we haar voorstelden om te poseren in kleding uit de winkel, was ze meteen enthousiast.”

Gevlucht naar Argentinië

Optreden, als je poseren zo kunt noemen, was Stollberg niet vreemd. In de jaren dertig maakte ze als niet-joodse deel uit van een joodse revuegroep die optrad in de Weense bar Femina. Haar echtgenoot was de manager. In 1939 vluchtte de groep naar Buenos Aires. Na de oorlog keerden ze terug naar Wenen en toerden door Europa. „Je kunt merken dat ze de verschrikkingen van de oorlog niet heeft meegemaakt”, zegt Strasser. „Ze is gelukkiger dan mensen die dat wel hebben moeten doorstaan.”

De enige make-up die Stollberg als model draagt, is lipstick. Alle foto’s worden gemaakt met een iPhone, zonder speciale belichting. Het maken van een foto neemt hoogstens 10 minuten in beslag.

„Erni is een echte performer, ze heeft gevoel voor humor en voor stijl”, zegt Strasser. „Ze begrijpt waar de look om gaat en hoe ze moet poseren. Ik vertel haar alleen soms dat ze haar kin omhoog of omlaag moet doen, de rest komt helemaal van haar. Ze is klein, 1 meter 63, maar goed van proportie, met smalle schouders en lange benen. Als je haar van onderaf fotografeert, lijkt ze heel lang.”

Links: Stollberg in een motorjack van Acne Studios, gestreepte trui van Raf Simons, rok van Jacquemus, sandalen van Ann Demeulemeester, bril van Robert La Roche.

Rechts: Stollberg in een top en blouse van Acne Studios, blouse van Christian Wijnants, shorts van Dries Van

Noten, muilen van Ann Demeulemeester, bril van Robert La Roche.

Foto’s Markus Strasser

Ten tijde van de eerste Erni-foto had Park 400 volgers op Instagram. Begin april 2017 waren dat er 8.000. Nu zijn het er, mede dankzij een artikel dat april 2017 verscheen op Vogue.com, meer dan 46.000.

Dat wil niet zeggen dat Park opeens gigantische omzetten draait. Net als veel andere multibrand-boetieks heeft de winkel moeite zich staande te houden in dit tijdperk van online verkoop. „Maar Instagram helpt ons wel”, zegt Strasser. „Mensen weten dat we bestaan, en dat we mensen kunnen aankleden.”