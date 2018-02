Door ijs gezakte schaatser (75) overleden

Een 75-jarige schaatser die woensdagochtend door het ijs zakte, is overleden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van het dorpje Hank in Noord-Brabant. Het zou gaan om een man uit Sleeuwijk.

De politie kreeg rond 10.30 uur een melding dat een persoon bij de polder Middelland, aan de rand van de Biesbosch, door het ijs was gezakt. Hij was alleen aan het schaatsen. Omstanders hebben geprobeerd de man uit het water te halen en belden het alarmnummer. De man heeft zo’n vijftien tot twintig minuten in het water gelegen, schat de politie, en raakte met zijn hoofd onder water.

De brandweer heeft de schaatser uit het water gehaald en op de kant werd de man gereanimeerd. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden.