De slechtste huisgenoot die je kunt wensen

“Je hebt geen huis meer. Het huis is van mij.” Woorden die je niet hoopt te horen van je nieuwe huisgenoot. Juist dit overkwam minstens twaalf mensen aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Zij hadden de pech dat ze Jed Creek in huis hadden genomen, een zestiger die met zielige verhalen reageert op woonadvertenties. Soms stelt hij zich voor als een orkaanoverlevende, aan de 31-jarige Alex Miller uit Chestnut Hill als een zorgzame zoon die dicht bij zijn zieke moeder wil wonen. In eerste instantie wekt Creek bij Miller de indruk van een “beleefde gentleman”.

De twee hebben het de eerste weken goed. Samen kijken ze naar televisieshows en drinken wijntjes. Creek stuurt een bedpartner van zijn huisgenote weg wanneer hij lastig doet.

Maar na een paar weken vertoont de nieuwe inwoner eigenaardig gedrag. Gloeilampen uit de woonkamer verdwijnen en belanden in zijn slaapkamer. Van de zes stoelen in de keuken maakt hij een bureau voor zichzelf. Hij weigert rekeningen te betalen en dreigt met een rechtszaak. Millers moeder gaat op onderzoek uit.

Wat blijkt: Jed Creek is een alias van Jamison Bachman, een juridisch expert die bij mensen komt wonen met het doel om ze uit hun eigen huis te zetten. Vaak komt het tot een rechtszaak, maar voor deze een climax bereikt, “verdwijnt” Bachman om een poosje later op te duiken bij een nieuw slachtoffer.

In deze longread onthult William Brennan van The New York Magazine de bizarre verhalen over de “ Worst Roommate ever ” en zijn eigenaardige trekken die tot mentale breakdowns van zijn slachtoffers leiden.